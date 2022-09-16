https://news.day.az/officialchronicle/1496022.html Президент Ильхам Алиев: Мы должны работать над проектом мирного соглашения без предварительных условий и искусственных задержек
Президент Ильхам Алиев: Мы должны работать над проектом мирного соглашения без предварительных условий и искусственных задержек
Мы должны работать над проектом мирного соглашения без предварительных условий и искусственных задержек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на Саммите стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре