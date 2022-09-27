Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ, объединившись в кулак, изгнал врага с наших родных земель

Азербайджанский народ, объединившись в кулак, изгнал врага с наших родных земель.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 27 сентября в селе Гараханбейли Физулинского района, выступая у мемориала, посвященного 27 сентября - Дню памяти.

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