Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Физулинский район

27 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Физулинский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства и Первая леди в связи с 27 сентября - Днем памяти возложили цветы к мемориальному обелиску в селе Гараханбейли Физулинского района.

Президент Азербайджана выступил здесь.

Затем Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в 12.00 в связи с Днем памяти минутой молчания почтили память шехидов Отечественной войны.

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