https://news.day.az/officialchronicle/1498689.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Физулинский район
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Физулинский район
27 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Физулинский район.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства и Первая леди в связи с 27 сентября - Днем памяти возложили цветы к мемориальному обелиску в селе Гараханбейли Физулинского района.
Президент Азербайджана выступил здесь.
Затем Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в 12.00 в связи с Днем памяти минутой молчания почтили память шехидов Отечественной войны.
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