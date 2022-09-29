https://news.day.az/officialchronicle/1499298.html В Азербайджане внесены изменения в Положение об информационной системе "Электронное сельское хозяйство" - Указ
В Азербайджане внесены изменения в Положение об информационной системе "Электронное сельское хозяйство" - Указ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение об информационной системе "Электронное сельское хозяйство", утвержденное указом №897 Президента Азербайджанской Республики № 897 от 23 декабря 2019 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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