В Азербайджане внесены изменения в Положение об информационной системе "Электронное сельское хозяйство"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение об информационной системе "Электронное сельское хозяйство", утвержденное указом №897 Президента Азербайджанской Республики № 897 от 23 декабря 2019 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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