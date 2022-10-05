https://news.day.az/officialchronicle/1500734.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии открытия Азербайджанского национального градостроительного форума в Агдаме
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии открытия Азербайджанского национального градостроительного форума в Агдаме
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии открытия Азербайджанского национального градостроительного форума в Агдаме
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре