Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии открытия Азербайджанского национального градостроительного форума в Агдаме

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии открытия Азербайджанского национального градостроительного форума в Агдаме

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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