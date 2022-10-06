Президент Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает брюссельский формат

Азербайджан поддерживает брюссельский формат.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем в Праге.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Шарля Мишеля за посредническую миссию. Глава государства отметил, что Азербайджан поддерживает Брюссельский формат.

Шарль Мишель выразил в связи с этим признательность главе нашего государства.