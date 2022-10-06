https://news.day.az/officialchronicle/1501164.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает брюссельский формат
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает брюссельский формат
Азербайджан поддерживает брюссельский формат.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем в Праге.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Шарля Мишеля за посредническую миссию. Глава государства отметил, что Азербайджан поддерживает Брюссельский формат.
Шарль Мишель выразил в связи с этим признательность главе нашего государства.
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