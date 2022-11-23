https://news.day.az/officialchronicle/1513697.html Президент Ильхам Алиев и Президент Александр Вучич выступили с заявлениями для печати - ФОТО - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев и Президент Александр Вучич выступили с заявлениями для печати - ФОТО - ВИДЕО
23 ноября после церемонии подписания документов Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Сербия Александр Вучич выступили с заявлениями для печати.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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