https://news.day.az/officialchronicle/1516278.html Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Огузский район
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Огузский район
2 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Огузский район.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в городе Огуз, возложил к нему цветы.
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