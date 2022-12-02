Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Огузский район

2 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Огузский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в городе Огуз, возложил к нему цветы.