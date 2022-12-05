Президент Ильхам Алиев принял помощника президента России

5 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял помощника Президента Российской Федерации Игоря Левитина.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Игорь Левитин передал главе нашего государства приветствия Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Президенту России.

На встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-российских двусторонних отношений, в том числе экономических связей, отмечена важность совместной работы в транспортной и инфраструктурной сферах.

В ходе беседы были обсуждены транспортные, транзитные, логистические вопросы в двусторонней и региональной плоскости, в том числе вопросы, связанные с расширением возможностей транспортного коридора Север-Юг и Зангезурским коридором.