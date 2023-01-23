В Азербайджане утверждена Госпрограмма на 2023-2025 годы по приведению национальной системы стандартизации в соответствие с международными требованиями

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Государственной программы на 2023-2025 годы по приведению национальной системы стандартизации в соответствие с международными требованиями".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Министерству экономики поручаются координация исполнения мероприятий, предусмотренных Государственной программой, информирование один раз в год Президента Азербайджана об исполнении мероприятий, предусмотренных Государственной программой.

Согласно документу, мониторинг и оценку исполнения мероприятий, предусмотренных Государственной программой, будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций на основе заказа министерства экономики Азербайджана. Кабинету министров поручено решение вопросов, вытекающих из настоящего распоряжения.