В Азербайджане утверждено соглашение с Россией о сотрудничестве и взаимодействии по пунктам пропуска через госграницу
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве и взаимодействии в целях согласованного развития пунктов пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой и подъездных путей к ним".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, утверждается "Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве и взаимодействии в целях согласованного развития пунктов пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой и подъездных путей к ним", подписанное 17 ноября 2022 года в городе Баку.
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