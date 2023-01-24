В Азербайджане утверждено соглашение с Россией о сотрудничестве и взаимодействии по пунктам пропуска через госграницу

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве и взаимодействии в целях согласованного развития пунктов пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой и подъездных путей к ним".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, утверждается "Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве и взаимодействии в целях согласованного развития пунктов пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой и подъездных путей к ним", подписанное 17 ноября 2022 года в городе Баку.

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