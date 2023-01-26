В Азербайджане продлен на два года срок субсидирования кредитов предпринимателей

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики от 29 ноября 2017 года №1691 "Об обеспечении деятельности Ипотечного и кредитного-гарантийного фонда Азербайджанской Республики".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Данным указом в части 6 указа Президента Азербайджанской Республики от 29 ноября 2017 года №1691 "Об обеспечении деятельности Ипотечного и кредитного-гарантийного фонда Азербайджанской Республики" цифры "2022" заменяются на "2024".

Настоящий указ применяется с 1 января 2023 года.