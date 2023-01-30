https://news.day.az/officialchronicle/1533245.html Президент Ильхам Алиев: Мы надеемся на участие венгерских компаний в работах по реконструкции в Карабахском регионе
Президент Ильхам Алиев: Мы надеемся на участие венгерских компаний в работах по реконструкции в Карабахском регионе
Мы надеемся на участие венгерских компаний в работах по реконструкции в Карабахском регионе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января в Будапеште на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в расширенном составе.
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