Президент Ильхам Алиев: Наши дружеские связи с Венгрией имеют большое значение и для Евразийского континента

Наши дружеские связи с Венгрией имеют большое значение и для Евразийского континента.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января в Будапеште на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в расширенном составе.

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