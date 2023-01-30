Завершился официальный визит Президента Ильхама Алиева в Венгрию

30 января завершился официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Венгрию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в будапештском международном аэропорту имени Ференца Листа в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву провожали министр экономического развития Венгрии Мартон Надь, руководитель Офиса Президента Венгрии Гергели Эклер и другие официальные лица.