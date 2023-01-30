https://news.day.az/officialchronicle/1533270.html Завершился официальный визит Президента Ильхама Алиева в Венгрию
Завершился официальный визит Президента Ильхама Алиева в Венгрию
30 января завершился официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Венгрию.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в будапештском международном аэропорту имени Ференца Листа в честь главы государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву провожали министр экономического развития Венгрии Мартон Надь, руководитель Офиса Президента Венгрии Гергели Эклер и другие официальные лица.
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