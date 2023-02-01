Президент Ильхам Алиев утвердил меморандум о сотрудничестве в нефтегазовой сфере между Азербайджаном и Алжиром

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Алжирской Народно-Демократической Республики о сотрудничестве в нефтегазовой сфере".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.