https://news.day.az/officialchronicle/1533957.html Президент Ильхам Алиев утвердил меморандум о сотрудничестве в нефтегазовой сфере между Азербайджаном и Алжиром
Президент Ильхам Алиев утвердил меморандум о сотрудничестве в нефтегазовой сфере между Азербайджаном и Алжиром
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Алжирской Народно-Демократической Республики о сотрудничестве в нефтегазовой сфере".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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