https://news.day.az/officialchronicle/1534902.html В Азербайджане утверждены изменения в Кодекс об административных правонарушениях
В Азербайджане утверждены изменения в Кодекс об административных правонарушениях
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно закону, в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях добавлена статья 362-3.
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