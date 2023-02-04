В Азербайджане утверждены изменения в Кодекс об административных правонарушениях

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно закону, в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях добавлена статья 362-3.

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