По поручению Президента Ильхама Алиева экстренные силы МЧС отправятся в Турцию

По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего сегодня утром в Турции, и поддержки поисково-спасательных операций, были начаты подготовительные работы к отправке в братскую страну экстренных спасательных сил Министерства по чрезвычайным ситуациям численностью 370 человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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