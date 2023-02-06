https://news.day.az/officialchronicle/1535214.html По поручению Президента Ильхама Алиева экстренные силы МЧС отправятся в Турцию
По поручению Президента Ильхама Алиева экстренные силы МЧС отправятся в Турцию
По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего сегодня утром в Турции, и поддержки поисково-спасательных операций, были начаты подготовительные работы к отправке в братскую страну экстренных спасательных сил Министерства по чрезвычайным ситуациям численностью 370 человек.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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