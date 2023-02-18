Президент Ильхам Алиев: Мы не позволяли и не позволим внешним силам вмешиваться в наши внутренние дела

Мы не позволяли и не позволим внешним силам вмешиваться в наши внутренние дела.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 февраля в интервью азербайджанским телеканалам по итогам пленарного заседания на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

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