https://news.day.az/officialchronicle/1539419.html Президент Ильхам Алиев дал интервью азербайджанским телеканалам по итогам Мюнхенской конференции - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев дал интервью азербайджанским телеканалам по итогам Мюнхенской конференции - ВИДЕО
18 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью азербайджанским телеканалам по итогам Мюнхенской конференции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре