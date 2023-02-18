Президент Ильхам Алиев дал интервью азербайджанским телеканалам по итогам Мюнхенской конференции

18 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью азербайджанским телеканалам по итогам Мюнхенской конференции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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