Президент Ильхам Алиев: Если бы мы не решили карабахский конфликт на поле боя, то эти мирные переговоры продолжались бы еще 28 лет
Если бы мы не решили карабахский конфликт на поле боя, то эти мирные переговоры продолжались бы еще 28 лет
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 феврале в ходе панельной дискуссии "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
"Исходя из нашего опыта, могу сказать вам, что мирные переговоры иногда длятся слишком долго. Мы вели мирные переговоры в течение 28 лет. Вы можете себе представить? С 1992 по 2020 год. И если бы мы не решили карабахский конфликт на поле боя, то эти мирные переговоры продолжались бы еще 28 лет", - подчеркнул глава государства.
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