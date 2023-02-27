Мы отметим 100-летие со дня рождения Гейдара Алиевича Алиева

У нас немало памятных дат. В прошлом году отмечали 30-летие дипломатических отношений, в этом году первую годовщину Декларации о союзническом взаимодействии. Весной мы отмечаем столетие со дня рождения Гейдара Алиевича Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"У нас с азербайджанскими друзьями планируется целая серия мероприятий, которые, я убежден, лишний раз подчеркнут взаимную тягу наших граждан друг к другу, к истории и к тем страницам этой нашей общей истории, которые до сих пор живут и помогают поддерживать дружеские, семейные, родственные связи между нашими странами", - сказал глава МИД России.