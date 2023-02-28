https://news.day.az/officialchronicle/1542380.html Президент Ильхам Алиев: Есть большие перспективы для развития азербайджано-кубинского сотрудничества
Президент Ильхам Алиев: Есть большие перспективы для развития азербайджано-кубинского сотрудничества
Есть большие перспективы для развития азербайджано-кубинского сотрудничества, и это представляет особое значение в сфере здравоохранения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 28 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с вице-президентом Кубы Сальвадором Антонио Вальдесом Месой.
Подчеркнув, что для развития сотрудничества есть большие перспективы, Президент Ильхам Алиев сказал, что особое значение это имеет в медицинской сфере, отметил, что имеются возможности для развития связей и в таких сферах, как туризм, образование, сельское хозяйство, культура, фармацевтика.
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