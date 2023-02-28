Президент Ильхам Алиев: Есть большие перспективы для развития азербайджано-кубинского сотрудничества

Есть большие перспективы для развития азербайджано-кубинского сотрудничества, и это представляет особое значение в сфере здравоохранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 28 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с вице-президентом Кубы Сальвадором Антонио Вальдесом Месой.

Подчеркнув, что для развития сотрудничества есть большие перспективы, Президент Ильхам Алиев сказал, что особое значение это имеет в медицинской сфере, отметил, что имеются возможности для развития связей и в таких сферах, как туризм, образование, сельское хозяйство, культура, фармацевтика.