Джозеф Байден направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз

Президент США Джозеф Байден направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От имени американского народа передаю Вам и азербайджанскому народу наилучшие пожелания по случаю радостного и благодатного праздника Новруз.

Азербайджан и Соединенные Штаты в течение прошлого года консолидировались для обеспечения энергетической безопасности и реагирования на транснациональные вызовы, с которыми столкнулись наши народы. Охотно жду дальнейшего углубления дружбы между нашими народами в нынешнем году, когда мы отмечаем приход весны и новые начинания. В этот сезон обновления и размышлений Соединенные Штаты еще раз подтверждают свою поддержку устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией, который будет поощрять безопасность и процветание для грядущих поколений на Южном Кавказе.

С праздником Новруз!", - говорится в письме.