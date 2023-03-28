Президент Ильхам Алиев: Мы открываем дорогу также из Гейгельского района в Восточный Зангезур

Мы открываем дорогу также из Гейгельского района в Восточный Зангезур.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем Президента в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

"Начат процесс восстановления дороги Кяльбаджар-Лачин. Я сам ехал из Кяльбаджара в Лачин на машине, и хотя расстояние не такое большое, дорога эта крайне трудная и опасная, пользоваться нынешней дорогой практически невозможно. Люди, жившие в тех регионах в советское время, прекрасно помнят, что дорога была очень трудной, во многих случаях это серпантинная дорога и она очень опасная. Поэтому мы заново строим эту дорогу, будет построено много тоннелей. В целом, большая часть наших тоннелей расположена в Кяльбаджарском и Лачинском районах, именно в том регионе, и длина тоннеля, проходящего под горой Муров, составит около 12 километров. Таким образом, мы открываем дорогу также из Гейгельского района в Восточный Зангезур. В то же время дорога Губадлы-Лачин также строится быстрыми темпами", - сказал глава государства.