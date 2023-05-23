https://news.day.az/officialchronicle/1566779.html Президент Ильхам Алиев принял председателя парламента Монтенегро Даниэлу Джурович
Президент Ильхам Алиев принял председателя парламента Монтенегро Даниэлу Джурович
23 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя парламента Монтенегро Даниэлу Джурович.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре