Президент Ильхам Алиев принял председателя парламента Монтенегро Даниэлу Джурович

23 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя парламента Монтенегро Даниэлу Джурович.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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