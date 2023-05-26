Утвержден состав Наблюдательного совета "Службы восстановления, строительства и управления № 2 в Восточно-Зангезурском экономическом районе"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления №2 в Восточно-Зангезурском экономическом районе".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится, что утверждается следующий состав Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления №2 в Восточно-Зангезурском экономическом районе":

Председатель Наблюдательного совета

Масим Мамедов - специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район

Члены Наблюдательного совета

Эльнур Алиев - первый заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

Сарван Джафаров - заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики

Намиг Гумметов - первый заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по архитектуре и градостроительству

Азада Гусейнова - заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики.