https://news.day.az/officialchronicle/1568191.html Между Албанией и Азербайджаном наблюдается динамичное развитие в сферах, представляющих взаимный интерес - Байрам Бегай
Между Албанией и Азербайджаном наблюдается динамичное развитие в сферах, представляющих взаимный интерес - Байрам Бегай
Между Албанией и Азербайджаном наблюдается динамичное развитие в сферах, представляющих взаимный интерес.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Албании Байрая Бегая, адресованном Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.
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