Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ в селе Забух Лачинского района

Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ в селе Забух Лачинского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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