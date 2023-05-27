https://news.day.az/officialchronicle/1568230.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 28 Мая - Днем независимости - ФОТО
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 28 Мая - Днем независимости - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился публикацией на своей странице в Facebook в связи с 28 Мая - Днем независимости.
Как сообщает Day.Az, на фотографии в публикации написаны следующие слова: "День независимости - 28 Мая".
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