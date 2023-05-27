Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 28 Мая - Днем независимости

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился публикацией на своей странице в Facebook в связи с 28 Мая - Днем независимости.

Как сообщает Day.Az, на фотографии в публикации написаны следующие слова: "День независимости - 28 Мая".