Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах

28 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой, одержанной на президентских выборах.

Расценив эту победу как доверие турецкого народа к политике, проводимой Реджепом Тайипом Эрдоганом, Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что в предстоящие годы под лидерством Реджепа Тайипа Эрдогана всестороннее развитие Турции продолжится.

Глава нашего государства пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану новых успехов в его деятельности во имя процветания народа Турции и прогресса страны.

Президент Турции поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поздравление и добрые слова, а также передал поздравления по случаю Дня независимости.

Президент Азербайджана выразил признательность за поздравление.

Президент Азербайджанской Республики пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана совершить официальный визит в нашу страну.

Приглашение было с благодарностью принято.

Главы государств еще раз выразили уверенность в том, что дружеские и братские отношения между нашими странами и впредь будут успешно развиваться во всех сферах.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества.