Президент Ильхам Алиев: Визит главы Израильского государства является историческим

Мы увидим положительные изменения после визита (визита Президента Израиля - ред.).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом в расширенном составе.

"Поскольку я абсолютно уверен, что есть большой потенциал. Хотя мы уже много сделали в различных направлениях: в сферах торговли, энергетики, безопасности, но еще много предстоит сделать. Конечно, мы считаем, что Ваш визит в Азербайджан является историческим", - подчеркнул глава государства.