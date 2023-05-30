Президент Ильхам Алиев: На протяжении многих лет Азербайджан продолжает считаться надежным поставщиком сырой нефти в Израиль

Рассматривая некоторые экономические показатели, я заметил, что наш торговый оборот составляет более 1,7 млрд долларов США, что является существенным показателем. Но я считаю, что в последующие годы нам нужно попытаться диверсифицировать наш торговый оборот.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом в расширенном составе.

Выразив надежду на то, что реализация совместных проектов позволит еще больше сбалансировать товарооборот, глава государства отметил: "Это будет зависеть не только от энергетического фактора, хотя на протяжении многих лет Азербайджан продолжает считаться надежным поставщиком сырой нефти в Израиль. Это также является показателем тесного сотрудничества в сфере энергетики".