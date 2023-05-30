https://news.day.az/officialchronicle/1568913.html Президенты Азербайджана и Израиля выступили с заявлениями для прессы - ФОТО
Президенты Азербайджана и Израиля выступили с заявлениями для прессы - ФОТО
30 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Государства Израиль Ицхак Герцог выступили с заявлениями для прессы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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