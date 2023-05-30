https://news.day.az/officialchronicle/1569014.html Первая леди Мехрибан Алиева и Первая леди Израиля Михаль Герцог посетили археолого-этнографический музейный комплекс "Гала" - ФОТО
Первая леди Мехрибан Алиева и Первая леди Израиля Михаль Герцог посетили археолого-этнографический музейный комплекс "Гала" - ФОТО
30 мая Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и Первая леди Израиля Михаль Герцог посетили археолого-этнографический музейный комплекс "Гала".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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