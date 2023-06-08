https://news.day.az/officialchronicle/1571694.html Внесено изменение в указ "Об обеспечении деятельности Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса"
Внесено изменение в указ "Об обеспечении деятельности Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса"
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменения в указ "Об обеспечении деятельности Агентства Азербайджанской Республики по развитию малого и среднего бизнеса".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно новому указу, расширен "Перечень услуг, оказываемых субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства в "Домах малого и среднего бизнеса".
В этот перечень добавлено ОАО "Азеристиликтеджхизат".
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