Внесено изменение в указ "Об обеспечении деятельности Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса"

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменения в указ "Об обеспечении деятельности Агентства Азербайджанской Республики по развитию малого и среднего бизнеса".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно новому указу, расширен "Перечень услуг, оказываемых субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства в "Домах малого и среднего бизнеса".

В этот перечень добавлено ОАО "Азеристиликтеджхизат".