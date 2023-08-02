Президент Ильхам Алиев: Армяне Карабаха не должны следовать за своими так называемыми «лидерами»

Армяне Карабаха не должны следовать за своими так называемыми "лидерами".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Евроньюс".

Эти "лидеры" все время лгали им - и нынешние, и предыдущие, и до войны, и во время войны, - что они побеждают. Они говорили им, что побеждают, даже когда мы установили контроль над Шушой. Но они говорили, что Шуша находится под их контролем, хотя прекрасно знали, что это не так. Они не должны становиться заложниками сегодняшней клики, которая захватила власть в Ханкенди и главной целью которой является обеспечение собственных интересов", - отметил глава государства.