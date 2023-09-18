https://news.day.az/officialchronicle/1598864.html Президент Ильхам Алиев поздравил музыкальную общественность Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил музыкальную общественность Азербайджана
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил музыкальную общественность Азербайджана по случаю 90-летнего юбилея композитора Арифа Меликова и Дня национальной музыки.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравления можно ознакомиться по ссылке.
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