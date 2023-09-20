Президент Ильхам Алиев поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку Азербайджана в ходе выступления на Генассамблее ОНН.

Как сообщает Day.Az, об этом глава государства написал в социальной сети.

Новость обновляется