https://news.day.az/officialchronicle/1599394.html Президент Ильхам Алиев поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку Азербайджана в ходе выступления на Генассамблее ОНН.
Как сообщает Day.Az, об этом глава государства написал в социальной сети.
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