Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджано-турецкие отношения находятся на самой высокой вершине

Шушинская декларация - декларация о союзничестве, подписанная два года назад в освобожденном после длительной оккупации городе Шуша, подняла наши отношения на новую плоскость.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 сентября во время совместного с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявления для прессы.

"Сегодня эти отношения находятся на самой высокой вершине. И сейчас мы живем в очень активный период наших отношений по всем направлениям", - отметил глава государства.