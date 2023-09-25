https://news.day.az/officialchronicle/1601119.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджано-турецкие отношения находятся на самой высокой вершине
Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджано-турецкие отношения находятся на самой высокой вершине
Шушинская декларация - декларация о союзничестве, подписанная два года назад в освобожденном после длительной оккупации городе Шуша, подняла наши отношения на новую плоскость.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 сентября во время совместного с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявления для прессы.
"Сегодня эти отношения находятся на самой высокой вершине. И сейчас мы живем в очень активный период наших отношений по всем направлениям", - отметил глава государства.
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