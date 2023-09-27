Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили в Баку строящийся Парк Победы

27 сентября - в День памяти - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили в Баку строящийся Парк Победы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Глава государства и Первая леди возложили цветы к мемориальному камню у входа в парк.

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