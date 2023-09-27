https://news.day.az/officialchronicle/1601619.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили в Баку строящийся Парк Победы - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили в Баку строящийся Парк Победы - ФОТО
27 сентября - в День памяти - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили в Баку строящийся Парк Победы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Глава государства и Первая леди возложили цветы к мемориальному камню у входа в парк.
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