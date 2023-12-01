Президент Ильхам Алиев: Существуют хорошие возможности для дальнейшего углубления сотрудничества с Румынией

Сегодня существуют хорошие возможности для дальнейшего углубления связей и взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Румынией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в поздравительном послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном Президенту Румынии Клаусу Вернеру Йоханнису по случаю национального праздника этой страны.

Отметив в послании, что азербайджано-румынские отношения имеют добрые традиции, глава государства довел до внимания, что нынешний уровень развития и расширение день ото дня наших межгосударственных отношений, наглядно отражающих в себе эти традиции, вызывают удовлетворение.

"Верю, что совершенные в последнее время взаимные визиты на высшем и высоком уровнях, регулярные контакты внесут значительный вклад в укрепление нашего стратегического партнерства, более эффективное использование широкого потенциала взаимодействия в политической, экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной и других сферах", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава нашего государства в столь знаменательный день пожелал румынскому коллеге крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Румынии - постоянного благополучия и процветания.