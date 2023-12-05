Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Таиланда

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаочаоюхуа.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Королевства Таиланд, передаю самые искренние пожелания.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, дружественному народу Королевства Таиланд - благополучия и процветания", - говорится в письме.