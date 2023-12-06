Президент Ильхам Алиев: Когда мы восстановили свой суверенитет, в Карабахе находился большой армянский контингент

"Два с половиной года назад, когда мы восстановили свой суверенитет, мы увидели, что в Карабахе находится большой армянский контингент. Они игнорировали все принципы международного права".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованный Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

"Мы надеялись, что этот вопрос будет решён. Мы понимали, что это ненормальная ситуация, и после окончания Второй Карабахской войны наша позиция была ясной. У людей, живущих в Карабахе, есть два выбора - либо они становятся гражданами Азербайджана и для них создаются все правовые рамки, либо они выбирают другое место жительства. Другого пути не было", - сказал глава государства.