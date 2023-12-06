Президент Ильхам Алиев принимает участие в Форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности»

6 декабря в Университете АДА с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева проходит Форум "Карабах: Возвращение домой через 30 лет. Достижения и трудности", организованный Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимают участие 60 зарубежных экспертов, представляющих 30 стран.

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