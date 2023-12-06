Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе

"Они (представители армянской общины - ред.) дали согласие на встречу лишь после 20 сентября. После того, как мы уже решили применить силу для восстановления нашего суверенитета, в Евлах приехал их представитель. Даже не один раз, а дважды приехал. Спрашивается : почему он не приезжал раньше? Если бы они сделали это раньше, то не было бы необходимости в антитеррористической операции, и это недавняя история".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

Подчеркнув, что теперь в Карабахе действует электронный портал, глава государства отметил: "Уже поступили заявки от нескольких карабахских армян. Некоторые из них хотят остаться, живут там. Наши Государственная миграционная служба и Министерство труда и социальной защиты населения выделили своих представителей для того, чтобы они создали соответствующие условия. Они (армянские жители - ред.) должны быть обеспечены продуктами, отоплением и другими условиями проживания. Я не говорю, что их осталось много. Однако армяне, решившие остаться, уже пользуются этими условиями".