На форуме в Университете АДА Президент Ильхам Алиев рассказал о братской поддержке Узбекистана нашей стране

Узбекистан был первой страной, которая после Второй Карабахской войны оказала нам свою братскую поддержку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

"Вместе с моим братом Президентом Мирзиёевым мы присутствовали на открытии школы имени одного из сыновей узбекского народа Мирзы Улугбека. На самом деле это был еще один крупный вклад в наши братские отношения", - отметил глава государства, подчеркнув, что азербайджанцы, которые будут жить в Физули, никогда этого не забудут.