В Азербайджане бакалавры учебных заведений спецназначения, не желающие проходить службу в органах внутренних дел, оплатят расходы на обучение

С лицами, поступившими на уровень бакалавриата учебных заведений специального назначения, будет заключен договор о прохождении службы в органах внутренних дел.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменении в "Положение о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджанской Республики", утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, этим договором предусматривается обязанность лиц вышеуказанной категории проходить службу в органах внутренних дел в течение семи лет после завершения обучения. Для лиц, не желающих проходить службу в органах внутренних дел после завершения обучения или уволившихся со службы в органах внутренних дел по собственному желанию в этот срок, будет установлена обязанность по возмещению расходов, понесенных на их подготовку в учебном заведении специального назначения министерства внутренних дел.

Форма заключаемого договора и порядок расчета понесенных расходов будут определяться Полицейской академией министерства внутренних дел Азербайджана.

Расходы, понесенные на подготовку бакалавров в высшем учебном заведении специального назначения МВД, будут взыскиваться в судебном порядке в случае невыплаты в добровольном порядке в сроки, установленные договором о прохождении службы в органах внутренних дел.