https://news.day.az/officialchronicle/1628453.html Президент Ильхам Алиев: Водружение Флага в Ханкенди стало окончательной точкой в нашей Победе
Президент Ильхам Алиев: Водружение Флага в Ханкенди стало окончательной точкой в нашей Победе
Поднимая Флаг в Ходжалы, я подумал, что сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что кровь ходжалинских жертв была отмщена. А водружение Флага в Ханкенди стало полным восстановлением справедливости и окончательной точкой в нашей Победе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.
Подчеркнув, что это были исторические моменты, глава государства отметил: "Все мы счастливы, что живем в это время, являемся свидетелями этой эпохи, участвовали в достижении этой великой Победы".
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