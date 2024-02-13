Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады Борис Кандов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.